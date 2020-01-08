前國民黨立委吳光訓被控炒股，不法獲利2200餘萬元，一審被依違反證券交易法罪判刑4年、犯罪所得沒收。吳不服上訴，高雄高分院二審判決，因無法認定2200餘萬元是不法所得、撤銷沒收，並改判刑3年半，8日更一審判決出爐，因罪證不足吳光訓獲判無罪，可上訴。

第4屆立委吳光訓曾任豐銀證券董事長，是股市大戶有「豐銀吳」稱號，檢方查出，他在民國97年以每股12、13元大量買進現在更名為眾星國際的捷超通訊股票，但不到半年股價腰斬剩6元，面臨融資追繳。

吳光訓為免於斷頭風險，涉嫌從同年10月至12月，利用吳怡玎、吳郁展等7名子女、親友當人頭，連續以高價買入再以低價賣出，或連續委託買賣的方式達成相對成交，但實際上是由他左進右出、空頭買賣造成捷超股票在交易市場上熱絡的假象。

吳光訓偵查時強調，是借錢將融資購買股票轉為現股，並沒有影響股價犯意，高雄高分院更一審，法官認為因罪證不足，無法判定吳光訓涉嫌炒股，將原判決撤銷，判吳光訓無罪，全案仍可上訴。

(中時 )