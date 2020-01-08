前大法官蘇永欽指質疑反滲透法已達違憲程度。內政部次長陳宗彥表示，反滲透法基於維護人權架構，並非由行政機關認定違法，而是有條件，需符合違法助選等5個實質樣態，經司法調查審判才會認定違法，不清楚外界所謂違憲是基於何種論述。

內政部、法務部及陸委會上午聯合舉行記者會，說明反滲透法，陳宗彥表示，針對反滲透法社會大眾觀注，但有部分政黨對此有誤解，希望社會可以更清楚，反滲透法不會影響兩岸宗教學術文化交流，反而會讓交流受到更好的保障，外界不應用反滲透法誤導社會跟民眾。

陸委會主委陳明通則說，對於國民黨團及各政黨反映社會意見，行政部門有義務澄清，對於相關誤解，也會進一步跟社會說明，反滲透法實為導正兩岸正常交流，減少來自北京的滲透干預，回到兩岸經商、就學、就業、旅遊、宗教交流、拜拜進香的本意初衷，是降低北京政治企圖干預，讓兩岸正常化，此法是在既有法律架構上對在地協力者的禁止。

他舉例，像是外國人民、法人團體機構，不可以對台灣政黨及政治人物有政治獻金，在政治獻金法已很清楚，另外，違法競選活動，禁止外國人登台助選，禁止大陸人民法人來遊說，都是原在法律上禁止行為，定義都很明確。現在是對岸拐個彎，透過在地協力者進行，相關行為要不要禁止的問題， 反滲透法是針對滲透來源透過在地協力者執行法律不允許行為，「沒有包山包海」，因為選舉罷免、公民投票、集會遊行、都是民主政治的核心。

法務部次長陳明堂也說，違反反滲透法最終認定權還是在於司法機關，因為這裡有刑罰也有行政罰，行政罰也有最高行政法院的認定，但是在刑事訴訟的過程中，必需要有司法警察機關、檢察官蒐集跟調查證據，以電信詐騙為例，檢察官也要有相關具體事證才能起訴，每個刑事案件都是如此，不是誰認定的問題。

陳宗彥在回應反滲透法違憲問題時說，反滲透法是基於維護人權的架構，並非由行政機關認定違法，而是有條件，要符合違法助選等5個實質樣態，經司法調查審判才會認定違法，一整套非常完整，他聽了蘇永欽的論述，但不清楚所謂違憲是基於何種論述。

(中時 )