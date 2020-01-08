系統級晶片（SoC）供應商Socionext（索思未來科技）宣布攜手鴻海（2317）及IP影像軟體業者Network Optix，打造全新微型伺服器BOXiedge，透過提供高擴充性的邊緣人工智慧（Edge-AI）伺服器解決方案，可布建於智慧製造、零售、醫療等產業應用。

Socionext攜手鴻海開發高性能無風扇的微型邊緣伺服器BOXiedge，內建24核心ARM Cortex-A53系統級晶片及AI加速卡。為支援更多影像處理與即時監控計算等應用，產品預載Network Optix的Witness VMS，可立即支援市面多款網路相機（IP Cam），提升工作效率。

Socionext表示，此款產品基於AI神經網路訓練模型，非常適合即時邊緣運算需求，如偵測物體、人物、商品、人臉和路徑等使用源數據，以及分辨和過濾影像輸入，適用層面包括智慧零售、智慧製造、監控、醫療AI等，

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳表示，鴻海與Socionext技術整合推出BOXiedge，並使用Network Optix的Nx Witness VMS，透過串聯服務產業生態系（ecosystem）創造加乘效果，為ARM伺服器市場提供更具價值的軟硬整合型解決方案。

Network Optix行銷及商務開發總監Tony Luce指出，此次與Socionext及鴻海三方合作，為市場及用戶們提供更強大易用的Video運算硬體，適用於各種從雲端物聯網（IoT）或就地部署（on-premise）應用。

Socionext車用及工業用解決方案事業群副總後藤公太郎表示， Socionext與鴻海、Network Optix等具指標性的高科技公司合作，針對各種邊緣運算服務提供者，提供簡便可擴充架構的硬體方案，讓企業們能快速布建到各種工作流程，有效率的展開邊緣作業。

(時報資訊)