今早一架至少載有170人的烏克蘭航空波音737客機，從伊朗首都德黑蘭起飛後久墜毀，雖然目前傳出是因為技術問題所導致，但正值美國、伊朗緊張情勢，不免引發外界聯想。國內兩大航空公司長榮航(2618)及華航(2610)均表示，飛往歐洲航班均未經過伊朗、伊拉克上空，以確保航機安全。

由於美國、伊朗緊張局勢，長榮航指出，飛往歐洲航班均未經過伊拉克上空，並自台北時間1月8日上午6：00開始，所有往返歐洲航班均已避開伊朗領空，改由其他替代航路飛行，以確保航機安全。

華航飛往歐洲客機路徑均屬偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空；至於貨機部份，華航指出，位於中東及印度飛歐航點，因所在地理位置，並查證FAA與歐盟禁止、限制和通知飛航資訊中之飛越安全路徑，改由通過土庫曼或者沙烏地阿拉伯領空進出歐洲，避免穿越兩伊以及波斯灣領空。華航將持續觀察美國、伊朗情勢發展，隨時調整飛航路徑。

(時報資訊)