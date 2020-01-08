民眾手舉看板、布條及標語，揮舞旗幟大喊「凍蒜」，力挺蔡英文及張廖萬堅。（陳世宗攝）

選戰倒數72小時，總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」全台車隊掃街8日近中午從台中第四選區立法委員張廖萬堅競選總部出發；沿路有非常多熱情的支持者夾道歡迎，手持各式看板、布條及標語，揮舞旗幟全力為蔡英文及張廖萬堅加油。

張廖萬堅今早先出動「堅持車隊」騎自行車掃街後，緊接著由蔡英文總統陪同車隊掃街，總統「勇敢自信、護台同行」車隊從張廖萬堅競選總部出發；沿黎明路、西屯路、漢口路、東興路、大墩路、南屯路、向心路再到萬壽棒球場，沿途站滿熱情民眾，將兩側道路擠得水泄不通，並且手舉各式看板、布條及標語，揮舞旗幟大喊「凍蒜」，力挺蔡英文及張廖萬堅。

蔡英文表示，台灣要贏、台中要先贏，台中在去年成為台灣人口第二多的城市，是未來充滿希望的城市，張廖萬堅長期為地方爭取重大建設，並且關注親子議題，不但讓人民的生活環境與生活品質越來越好，甚至支持台灣的國球—棒球的發展，催生了台中的西苑棒球傳奇，是非常優秀的立委，這麼優秀的立委，一定要讓他繼續連任。

張廖萬堅說，民進黨過去努力為台灣爭取民主自由，香港反送中事件再次讓大家知道威權政府的可怕，因此全世界都在看台灣這一次的選舉，1月11日是台灣民主自由的關鍵一戰，請民眾支持3號蔡英文總統，政黨票唯一支持14號民主進步黨，還要讓認真做事的立委6號張廖萬堅可以留在立法院當蔡英文總統最堅強的後盾，繼續為台灣打拚、捍衛台灣的民主自由。

張廖萬堅也把握時間，展現最後衝刺的毅力與決心，下午與晚上都繼續車掃及站路口向民眾拜票，呼籲民眾在星期六堅定站出來投票，守護下一代的未來！

(中時 )