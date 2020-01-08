旺旺媒體集團副董事長、前台中市長胡志強（左）8日南下力挺屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山（中），參拜屏東市信仰中心玉皇宮。（潘建志攝）

屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山，與旺旺媒體集團副董事長、前台中市長胡志強，兩人在各自擔任市長任內，因胡幫葉促銷屏東香蕉而建立「好蕉情」。胡志強8日專程南下，陪葉參拜屏東市信仰中心玉皇宮，並強力向鄉親推薦，只要葉能當選，韓國瑜就一定勝選。

胡志強說，他和葉壽山的交情是他當台中市長時，有天忽然接到屏東市長電話，請他協助促銷3噸的屏東香蕉，他覺得這個年輕人很認真、很有心，便在台中公園辦拍賣會，結果竟然賣了20噸，那個月他幾乎天天都吃香蕉，兩人也建立起「好蕉情」。

胡志強也分享另一個小故事，八八風災重創屏東，當時台中市收到捐款認養屏東社區後，還結餘7千多萬元，決定幫災區3所國小蓋圖書館；當時葉壽山向他力陳，一定要在屏東災區學校蓋圖書館，最後決定在林邊國小興蓋。

他說，葉壽山有情有義，也是個默默做事的人，從他促銷香蕉和協助蓋圖書館就知道，這樣的好人一定要推薦給屏東鄉親，讓他出頭天，只要葉壽山高票當選，韓國瑜就一定能贏，希望屏東鄉親一起支持。

(中時 )