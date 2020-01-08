前台中市長林佳龍上屆為拚競選連任，宣稱推動綠電就可大幅降低PM2.5，砸下60億元推動「外埔綠能生態園區」，其中最喪權辱民的「帝王條款」，就是萬一稻稈來源不足以應付發電，廠商還可依約要求賠償，例如僅稻稈收運目前僅達777噸，與每年預估的5萬噸相差甚遠。

CTWANT 調查實錄》林佳龍為連任挖60億錢坑 綠電園區成吸金空殼

8大缺失內容洋洋灑灑10多頁，其中第1項就明白指出亂變更標案內容，涉嫌圖利廠商，造成市府財務窘困，面臨違約風險，萬一廠商跟市政府求償，結果還是打民事訴訟，時間遙遙無期，而這些政務官跟事務官早就拍拍屁股走人。

內容還說，出廠的廢棄物比進場重量還高，處理費用還要市府自己掏腰包，但是現在連發電執照跟稻稈氣電技術都有問題，連廠商都要再花錢找人指導，那麼當初說的專利技術到底有什麼厲害之處。

裡面還提到，市府每年還要主動提供5萬噸稻稈用來發電，就是要讓廠商賺飽飽，市府更主動編列4千萬元幫廠商蓋稻稈儲放場，真是幫廠商「設想周到」，但至今未通過消防許可。而且多出來的收集工作及發電所產生的稻稈飛灰、廚餘的沼渣、及沼液的廢棄物清運，竟是由清潔隊隊員一肩扛下。

合約說如果稻稈收運低於契約保證量，依約市府竟還得賠錢給廠商，被審計處提列缺失。（圖／黃耀徵攝）

台中市前環保局長白智榮回應，此案是全國首推，初期成果本就無法立竿見影，「拿這個來批評太不厚道」。且有編列資源回收獎金，加上清運本是環保局負責，怎會扯到是免費用公僕辦事？循環經濟是趨勢，許多配套仍可再修正，絕非外傳的圖利廠商。至於廚餘桶採購一案，當初也是依法行事。

承包商山林水總經理廖宗銘表示，電業執照已送件，今年6月應可取得；稻稈潮濕而不能發電技術問題，已找人向外求援。

現任台中市環保局副局長陳政良回應，合約根本沒寫缺失怎麼認定，只能到時再開會討論，且合約只寫得連續3年內且有3件重大缺失才可解約，現在也不知道怎麼辦。現任台中市新聞局長黃國瑋回應，若3年合約一到，是否要修訂契約，市府會再檢討。

時任市長的林佳龍（中）在選前出席電廠完工祈福典禮，邀請媒體採訪吸選票。（圖／台中市政府提供）

(中時電子報)