台南市提高生育獎勵金，2020年1月1日起，產婦生第5個以後每名新生兒由3萬元提高到5萬元，這是市府繼去年起將產婦生產第3名以後新生兒由每名發1萬2000元提高到3萬元後，再度釋出提高福利的政策，希望民眾能感受到市府一份祝福心意，還有社會對產婦及新生兒的恭喜及祝福。

各縣市都有專屬「催生」方案，生育補助金額各有不同，台南市第1胎獎勵金6都最低，只有6000元，但今年推出生育第5個獎勵金5萬元的福利，則堪稱是六都創舉。

台南市長黃偉哲直言，生到第5個孩子真的很辛苦，沒有補助實在說不過去，但也認為各縣市紛紛推出生育補助金，其實對於解決少子化的人口提升很有限，如何「幫忙養小孩」才是更需要思考的方向。

黃偉哲認為，各縣市都在比拚生育補助金誰給得多，造成財政負擔增加，而且，生育補助金提高生育率的效益實在太有限，民眾不會為了1、2萬元而產生了育兒的動機，反而會產生為了補助金而「遷戶囗」的情形，他直言，一點意思都沒有。

黃偉哲強調，這也是台南市為何一直對生育補助金政策保持「遲疑、保守」態度，他認為，政府應該思考的是，健全完善教育環境及減輕父母養育小孩的經濟負擔，比花錢補助更加重要。他以台南市為例，生育補助金一年就要編列1、2億元，這些經費若用於照顧婦幼教育、關懷弱勢也是很好。

(中時 )