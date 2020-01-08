前台中市長林佳龍任內號稱，外埔綠能生態園區是全國首座「生質能源廠」，宣稱透過「廚餘厭氧」及「燃燒稻桿」發電技術，環保局還找來3家廠商評估設計廚餘桶，光設計加評估費就要382萬元，但最後又找來別家廠商打模生產，而成品又跟當初設計規格不符，且在大量採購下，每個廚餘桶造價竟還要103元，這種等級在五金行就買得到且便宜，而且容量更大還附濾網。

CTWANT 調查實錄》林佳龍為連任挖60億錢坑 綠電園區成吸金空殼

台中市議員李中質疑，當初環保局以垃圾變黃金的噱頭，讓全體市民一起收集生廚餘，但卻花費1億元採購97萬個「綠圓寶」廚餘桶，但廚餘桶案的招標過程，竟然一開始討論要附上濾網後來取消，環保局官員的瞎理由是生廚餘產生的水分比較少，同時為了減輕廠商負擔，叫里長充當廠商私人員工負責發送。

國民黨議員張廖乃綸（左二）砲轟，發送97萬個共上億元的廚餘桶，卻被民眾拿來當澆花水桶、米桶，還有小朋友的玩具桶。（圖／報系資料庫）

李中為此還致電財團法人塑膠工業技術發展中心總經理蕭耀貴請益，得到的答案是「廚餘桶的塑膠材質只是5號PP（聚丙烯），並非特殊再生回收材料，跟坊間五金行所賣的沒什麼差別，且五金行賣的廚餘桶才70元還有附濾網」。

議員張廖乃綸也痛批，廚餘桶蓋設計不良、也沒有濾網，五金行就買的到何必要花錢設計，重點是現在都是小家庭為主，7公升容量根本就不實用。現在林佳龍送的廚餘桶大多被家戶用來作為儲米桶或小孩的玩具收納桶，或是被當做澆灑花卉的水桶，鮮少人拿來用收集廚餘。

李中向塑膠中心總經理蕭耀貴查證，到底塑膠材質5號為何？蕭男答「跟五金行賣的沒兩樣」。（圖／黃耀徵攝）

目前已有民代到台中地檢署按鈴提告，控訴前任台中市長林佳龍、前任環保局長白智榮涉及背信、圖利廠商等罪，而真正令盧秀燕頭痛的是，要如何解決這個棘手的問題，一旦任意解約，市府將付出巨大賠償，但如果繼續讓這座無法發電的電廠持續運作，全民就成了冤大頭。

議會中被點名負責採購廚餘桶的官員，個個如做虧心事般低頭不語。由左至右為環保局主秘商文麟、廢管科長萬滋澤、設施大隊長黃士峰、清管科長吳婉玲。（圖／報系資料庫）

台中市前環保局長白智榮回應，此案是全國首推，初期成果本就無法立竿見影，「拿這個來批評太不厚道」。且有編列資源回收獎金，加上清運本是環保局負責，怎會扯到是免費用公僕辦事？循環經濟是趨勢，許多配套仍可再修正，絕非外傳的圖利廠商。至於廚餘桶採購一案，當初也是依法行事。

承包商山林水總經理廖宗銘表示，電業執照已送件，今年6月應可取得；稻稈潮濕而不能發電技術問題，已找人向外求援。

現任台中市環保局副局長陳政良回應，合約根本沒寫缺失怎麼認定，只能到時再開會討論，且合約只寫得連續3年內且有3件重大缺失才可解約，現在也不知道怎麼辦。現任台中市新聞局長黃國瑋回應，若3年合約一到，是否要修訂契約，市府會再檢討。

(中時電子報)