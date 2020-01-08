受制中東地區衝突升溫，伊朗在八日上午稍早向駐伊拉克美軍基地轟炸，使市場避險情緒濃厚，加上國內總統大選投票日倒數計時，在諸多不確定變數風險無法預測下，使法人、主力、內實戶等市場大戶短線未脫打帶跑策略，因此，盤中雖見公營與國家隊法著墨護盤，仍不敵空方沈重賣壓。

加權股價指數開低震盪走低，終場報11817.1點，下挫63.22點，單日跌幅0.53%，成交1495.15億元。就量價關係與技術面來看，大盤並未控，且季線、半年線與年線仍穩步向上。

業內人士指出，美伊衝突升溫，現階段看起來不致升高全面性戰爭，伊朗方面表態並不願與美正面開打，但也不願受欺負；美國方面，則是國會有意限制總統開戰的權限，而且就最新民調顯示，有逾半的美國人，並不認同川普對伊朗開戰。

業內人士表示，美伊衝突是非經濟因素，短期只要油價攀升不失控，不影響全球景氣復甦架構，則盤勢波段回歸基本面格局不必過分看淡。

權值股方面，南亞科、兆豐金、股王大立光、友達、群創、亞泥與聯發科等站在多方；另台積電、台灣大則維持平盤；短線表現弱勢者，包括中華電、中鋼、國泰金、富邦金、鴻海、中信金、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、台塑四寶、台泥、遠東新、統一、台玻、和碩、長榮、台達電及第一金等。

上市櫃表現不錯股票，包括被動元件信昌電、大毅、同欣電、勝麗；光學元件玉晶光；另有祥碩、富邦VIX、鈊象、弘塑、宜鼎、旭隼、貿聯-KY、美食-KY、健策及聯詠等。

(工商 )