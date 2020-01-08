陳淑芬／台中報導

號稱繼台中國家歌劇院後，台中市另一世界級新地標的台中水湳經貿園區「綠美圖」，預計2022年完工，將以花燈形式，在2020台灣燈會中搶先亮相。台中市文化局8日表示，綠美圖花燈將於主展區后里森林園區內展出，花燈面寬8公尺、深度3.5公尺、高度6公尺，主要設計的理念在於傳統與創新的結合，打造成場景式的特色花燈。

「綠美圖」是全台最大的圖書館與美術館共構建築，由日本建築大師妹島和世所設計，造型特色輕巧簡潔，於108年9月間開工，預計在2022年完工，號稱將是繼「台中國家歌劇院」後，台中市另一座世界級建築新地標。

台中市文化局表示，「綠美圖」花燈將設於主展區后里森林園區內，由國內花燈製作經驗豐富的「莊銘憲花燈藝術創作空間」設計製作，由瑞助營造贊助，花燈面寬8公尺、深度3.5公尺、高度6公尺，設計理念結合傳統與創新，破除建築花燈的生硬表現。

文化局指出，「綠美圖」花燈透過不同的樹木、圖書及畫具等相關的造型元素融合成一座場景式花燈，表現結合圖書館與美術館，具有「公園中的圖書館，森林中的美術館」的設計意涵。

(中時 )