東森集團總裁王令麟透露，他個人因案13年來被限制出境出海與住居，已經在本月1日正式解除，有利集團今年大幅推動國際化政策，首先將赴上海考察自然美奉賢廠建廠進度，越南、柬埔寨與馬來西亞是後續考察目標，另3、4月將赴日本洽購化妝品廠房，讓自然美有有日本的製造商品。

王令麟在2018年3月曾以受邀赴越南考察評估總規模160億美元的永安商港開發案為由，申請自暫時解除出境限制出境9天，台北地院裁定讓王令麟加保1億元，准予暫解9天出境禁令，並責付律師陪同出入境，但檢方不服抗告，最後遭高等法否決。

東森國際持股25.8％的東森購物，2019全年合併草莓網營收年成長 22％、達204億元，衝破200億大關，東森幣發行破54億成為幣王，集 團營收去年約271億，2020年開始將積極拓展南向與大陸業務。

2020年開始包括自然美、草莓網、東森直銷、東森網連通都將布局 大陸、馬來西亞、印尼等國家。目前自然美在大陸有864家店，在馬 來西亞有25家店，這些店在增加銷售保健食品後，業績都有明顯成長。

(工商 )