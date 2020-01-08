街口執行長胡亦嘉為了台版餘額寶「託付寶」兩度與金管會槓上。儘管胡亦嘉7日親自拜會證期局、銀行局，並承諾會合法辦理服務，但金管會依然認定違法要求下架，甚至警告最重可處撤照。原定8日召開的街口託付寶上市記者會今日下午一點半照常舉行，胡亦嘉之父前中華開發工業銀行董事長胡定吾亦親上火線挺兒。

街口支付原預定13日要開辦台版餘額寶的「託付寶」，由於廣告宣稱「可享有1.5%年化收益率」，已踩紅線，金管會高度關切。胡亦嘉7日親自拜會證期局、銀行局，承諾會合法辦理服務，金管會表示，除了廣告不能保證收益外，「託付寶」如果未經金管會點頭就上路，街口投信未完成修約的話，最嚴重可處投信撤照。

街口支付為了推出託付寶服務兩度與金管會槓上，近期更逕由街口金融科技大舉刊登保證收益的相關廣告，引發證期局至街口投信進行全面的人員、資訊、作業調查及詢問，街口投信、街口支付也緊急在 1月2 日公告託付寶廣告與其無關，急力撇清，強調一直合法營運，完全沒有違規行為。

胡亦嘉8日指出，託付寶會成立一個「託付寶服務託管專戶」會提撥2億元進去，做為補貼使用，動態調整，不會低於託付寶總資0.5％總金額，也就是120倍保障，託管專戶水位低於託付寶總額的0.5％時自動退場機制，用戶將拿回原存入資金加上約定的1.5％收益，託管專戶就暫停。

(工商 )