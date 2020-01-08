人造肉產能不足 Impossible Foods放棄與麥當勞合作 14:312020/01/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，Impossible Foods表示，決定不再爭取麥當勞漢堡肉的供應合約，原因在於無法提供足夠的人造肉產量因應這家速食龍頭在全球的供應量。 消息一出，Impossible Foods對手Beyond Meat股價在7日（周二）狂飆12.5％作收。 Impossible Foods執行長布朗（Pat Brown）接受訪問時談及與麥當勞的合作可能，「現在去爭取這份合約是愚蠢的……在我們擴大產能之前，有更多大客戶對我們沒有好處。」 (工商 ) #麥當勞 #Impossible Foods #人造肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 連續16天 麥當勞3人氣炸物買一送一 15:402020/01/06 生活 深夜麥當勞買大薯 他倒出來看到這幕傻了 22:512020/01/07 生活 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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