路透報導，Impossible Foods表示，決定不再爭取麥當勞漢堡肉的供應合約，原因在於無法提供足夠的人造肉產量因應這家速食龍頭在全球的供應量。

消息一出，Impossible Foods對手Beyond Meat股價在7日（周二）狂飆12.5％作收。

Impossible Foods執行長布朗（Pat Brown）接受訪問時談及與麥當勞的合作可能，「現在去爭取這份合約是愚蠢的……在我們擴大產能之前，有更多大客戶對我們沒有好處。」

(工商 )