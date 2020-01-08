大政治大爆卦-無色覺醒》車輪選舉學!韓庶民歐兜邁vs.蔡民主遊覽車 14:202020/01/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》車輪選舉學!韓庶民歐兜邁vs.蔡民主遊覽車 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選最後衝刺，國民黨總統候選人韓國瑜7日赴宜蘭為呂國華造勢，韓國瑜進場時，熱情支持者紛喊「總統好！」，該場造勢現場人行道、停車格被機車塞滿。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #造勢 #選舉 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市候選人及政黨組 皆創歷年新高 04:102020/01/04 地方新聞 韓台南造勢現場群眾暴增 土包子認證卡熱賣 16:272020/01/04 政治 韓國瑜台南大造勢360°空拍影片曝光 網激動 18:432020/01/04 政治 柱姐超強！韓離開洪秀柱主控全場氣勢驚人 01:532020/01/05 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 韓台南10萬人衝破深綠區 蔡政府緊張？ 14:262020/01/05 政治 當選害我負債！蔡台南造勢遊覽車司機真心話 20:152020/01/05 政治 游淑慧po影片爆韓蔡造勢場最大區別 網：嚇死人 21:172020/01/05 政治 嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌 11:242020/01/07 社會 看準韓造勢場合人潮爆滿 5人組竊盜集團一路跟隨行竊 12:302020/01/07 政治 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 政治熱門新聞 影》週刊指韓國瑜有雙重國籍 韓：選上後給他們四年去查 - 政治 韓明天凱道造勢流程曝光 趙少康黃暐瀚站台 - 政治 倒戈挺綠？李鴻源發聲明：力挺賴士葆！ - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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