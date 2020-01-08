王金櫻本名為王仁心，自六歲起便開始登台演出。（文化部提供／王寶兒台北傳真）

出身於歌仔戲世家的陳鳳桂，有「百變精靈」的稱號。（文化部提供／王寶兒台北傳真）

陳鳳桂的藝名為「小咪」，致力於文化傳承。（文化部提供／王寶兒台北傳真）

三歲加入戲班、六歲登台演出，人稱「貓姐」的歌仔戲名伶王金櫻，近日獲得文化部認定為國家級無形文化資產保存者。而與王金櫻在戲曲道路上相互扶持多年的手帕交、歌仔戲名角「小咪」陳鳳桂，也在同時獲得殊榮，好姊妹兩人雙雙列入新科「人間國寶」的行列，將在傳承歌仔戲技藝的道路上繼續前進，讓各界更能了解歌仔戲文化。

本名為王仁心的王金櫻，從事歌仔戲工作超過一甲子，見證歌仔戲將近七十年以來的興衰。在去年推出的自傳《島嶼歌戲─王金櫻世代》中，大談歌仔戲歷經廣播和「賣藥團」的時代，賣藥團雖讓許多不一定有正式演出機會的演員有持續鍛鍊和表演的舞台，過去卻常被認為不光彩。王金櫻認為，「『賣藥團』是我非常想念的時光，從歌仔戲文化保存的角度來看，也是不能遺漏的歷史。」

現年74歲的王金櫻為河洛歌子戲團藝術總監，除了表演以外，對於傳承文化向來不遺餘力。她曾表示，能教給學生的事情，除了身段、唱腔，最重要的是品德，「我深信要懂得做人，才能演好戲，戲才出得來。我的教學最特別的一點就是強調品德，作為一名演員，除了要能端出好品質的表演，也要有好的品行，要有『藝德』，才算是一名好演員。」

被譽為「百變精靈」的陳鳳桂，生於歌仔戲世家，父母因考量歌仔戲生涯的種種辛苦，決定讓小咪加入藝霞歌舞劇團習藝。在民國五零到七零年代，藝霞歌舞團聲勢如日中天，總將角色神韻揣摩得唯妙唯肖的小咪，在兩岸三地間成了無人不知、無人不曉的大明星。在轉戰歌仔戲領域後，歌舞團的表演經歷也成為她最好的養分，不論是英俊瀟灑的小生、千嬌百媚的小旦，或是詼諧逗趣的丑角，她演什麼就像什麼，贏得了「百變小咪」的美譽。

小咪曾獲傳藝金曲獎的年度最佳演員獎，傳藝中心也曾為其製作紀錄片《徛舞台的人—百變小咪》，記錄她的舞台人生。現年69歲的小咪，長期以來也在劇團與校園中奔走，以自身經驗指點年輕演員，傳承傳統藝術。小咪、王金櫻及國家文藝獎得主唐美雲，皆相識於河洛歌子戲團，三人是戲曲道路上的好姊妹，唐美雲曾逗趣表示，王金櫻的小名是「小貓仔」，小咪和王金櫻共同擁有「貓咪二人組」的稱號。

文化部此回審議通過108年傳統工藝審議會，共新增六位新科人間國寶。在國家級無形文化資產「重要傳統工藝」項目，認定刺繡保存者劉千韶、緙絲保存者黃蘭葉、纏花保存者陳惠美。國家級無形文化資產「傳統木雕」則新增認定保存者陳啟村、「歌仔戲」新增認定保存者王仁心（王金櫻）與陳鳳桂（小咪）。

(中時 )