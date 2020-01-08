台聯7日在自由時報刊登半版廣告，強調台聯在不分區立委得票率不能輸給新黨，甚至喊出「輸給新黨 台聯收攤」，對此新黨今日召開記者會回應，表示由此可見台聯與李登輝最怕的就是新黨，呼籲藍營選民若要讓李登輝苦惱，政黨票請投新黨。

新黨主席郁慕明直言，台聯是否收攤和輸給新黨與否沒關聯，台聯是真獨派政黨，民進黨是假獨派政黨，過去三次不分區立委選舉，但那次是因為和民進黨有協調默契甚至配票，加上當時另一個主要真獨派政黨時代力量還沒有成立。而2016年在時代力量參選之下台聯得票率馬上暴跌，可見台聯如今是否要收攤，是看時代力量在這次不分區立委得票率，台聯這次廣告方向錯了，應該明白針對時代力量，比較兩黨的訴求來爭取獨派支持。

新黨不分區立委候選人邱毅則指出，台聯精神領袖是李登輝，台聯走的是正宗李登輝路線，因此本次廣告是李登輝交辦要講給蔡英文聽的。李登輝和蔡英文是台獨父女，蔡英文被李登輝選中成為他台獨路線的傳承者、執行者，這次是台聯代表李登輝在向蔡英文喊話，不能讓台聯消失，因為台聯代表李登輝路線，所以要撥點票給台聯。

邱毅也分析，廣告特別點名新黨，表示在統派政黨甚至所有泛藍政黨中台聯最看得起新黨也最怕的是新黨，因為新黨有戰鬥力、路線明確堅持理想，所以讓台聯與李登輝害怕。所以藍營選民不能讓新黨在立法院缺席，否則將讓李登輝高興。想讓李登輝苦惱、蔡英文坐立難安，政黨票請投新黨，還可以讓施行暴走台獨路線的台聯熄燈，促進中華民國永續安定。

(中時 )