為復仇美方暗殺，伊朗革命衛隊8日朝駐伊美軍基地發射了「22枚彈道飛彈」，美伊情勢陷入緊張，為有效因應伊朗最新情勢可能帶來的各項衝擊，國安會今天（8日）中午召開國安首長會議，就整體情勢發展進行了解與研判，會中各相關單位也針對股匯市、能源供應、僑民的聯繫與保護，以及台海安全動態等充分討論，並根據各種可能發展，擬妥因應方案。

總統府發言人黃重諺表示，連日來伊朗情勢持續升溫，在總統指示下，國安會午間召開國安首長會議，正式啟動國安機制，即時掌握相關情勢發展。今天會中，與會各部門首長除就目前最新狀況充分討論，評估後續可能發展，對於包括區域安全動態、總體能源供應情形、在中東我國人民的連繫保護， 相關部會也預籌各種可能狀況的因應方案。在台海安全動態上，國防部也嚴密掌握，確保台海和平。這項會議結束後，並隨即向總統報告。

今天的這項會議，由國家安全會議李大維秘書長主持，與會人員包括外交部吳釗燮部長、大陸委員會陳明通主委、國家安全局邱國正局長、國防部張哲平副部長、經濟部曾文生政務次長、財政部阮清華常務次長、金管會張傳章副主委、中央銀行嚴宗大副總裁、國安會施俊吉諮詢委員、傅棟成諮詢委員、陳俊麟諮詢委員及蔡明彥副秘書長等，會議歷時約70 分鐘。

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(中時 )