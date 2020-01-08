選戰倒數，周刊報導指稱國民黨總統候選人韓國瑜曾動念移居加拿大，和新莊王小姐同遊澳門。韓今天下午受訪霸氣表示，今天準備律師到場，若有不實報導立刻提告，重申自己只有中華民國單一國籍，全家人也是如此，若被查到，「即使選上總統都必須辭職，完全可受公評」。

韓國瑜再三重申，自己僅擁有中華民國的國籍，全家人也都只有單一國籍，除了這之外，自己就只有一張健保卡、國民身分證而已，假設當選中華民國總統，執政這四年間，這家周刊還要出刊200多期，只要任一期查到他有雙重國籍，他跟台澎金馬同胞承諾，「即使選上總統都必須辭職，完全可受公評」。

話鋒一轉，韓國瑜態度強硬表示，若有毀謗、傷害妨害民譽、妨害選罷法，一定會依法提告。至於賣菜阿嬤陳樹菊因表態挺韓遭網友譏「老人智力不足」，韓國瑜說，陳樹菊是台灣人的驕傲與良心，希望大家用更寬闊的心來看陳樹菊對政治人物的表態，這是一種尊重，謝謝陳樹菊對他的支持。

(中時 )