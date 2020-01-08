回法國帶了一些特別的伴手禮，在台灣買了各式各樣的罐頭! 我有些朋友是第一次吃亞洲食物，沒想到他們還差點為了台灣罐頭吵架！

台灣的罐頭種類繁多，近日就有法國網紅回法國過節，帶了好幾款台灣罐頭給家人品嚐，其中有兩款魚罐頭的好滋味，竟引來法國人狂讚，甚至表示，可當聖誕大餐的前菜，簡直是天堂的味道。

法國網紅路易在Youtube上分享，回法國省親，帶了幾款台灣罐頭給親朋好友品嚐，分別有脆瓜、紅燒鰻魚、玉筍、番茄鯖魚、麵筋、豆腐乳等罐頭，並準備稀飯與麵包與之搭配。其中多數的罐頭都被稱讚，口感很好，滋味很棒。

而有兩款罐頭深受眾人喜愛，一是「紅燒鰻魚」罐頭，一打開就被讚美魚肉處理得很漂亮，搭配麵包吃了以後，更讓幾個法國人表示，在加點番茄乾，整個變很高級，甚至可以當作聖誕餐的前菜。二是「番茄鯖魚」罐頭，路易的家人紛紛表示，它與法式罐頭的味道很像，搭配麵包吃，若再來杯白酒，簡直就是天堂的味道，而且魚肉超軟嫩，又很大塊真的很棒！

最後路易也祭出豆腐乳，並解釋這是將豆腐發酵製成的。幾乎所有人聽了就先崩潰表示，真的不喜歡吃這種發酵的食物。吃了之後則更崩潰喊，天啊！吃起來好辣，而且軟軟黏黏的，根本沒口感，不喜歡。

(中時電子報)