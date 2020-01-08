回應朱立倫指國民黨候選人遭抹紅，賴清德指是韓國瑜言行讓民眾有這樣想法。（莊曜聰攝）

副總統候選人賴清德8日連趕雲嘉南三地陪同黨籍立委候選人車隊遊行，中午時來到台南，與南市第一選區立委候選人賴惠員繞行鹽水、新營街區，並在賴惠員競選總部稍事停留，對現場支持群眾講話，賴清德表示，目標總統當選、國會過半、南市立委全壘打；對於媒體問到朱立倫批民進黨抹黑抹紅，賴清德說，社會的共識其來有自，若不是韓國瑜的種種言行，民眾應該不會有這樣的想法。

賴清德輔選車隊跑完雲嘉行程，來到台南時已經比原訂行程晚了近1小時，一到鹽水南榮科大就立刻換車掃街，很快就來到新營，賴惠員競選總部前擠滿數百支持者高喊凍蒜，賴清德到達民進黨新營黨部後換車再回到競總。

賴清德上台表示，蔡英文總統從南出發，他一路向南，兩人連線催票，賴惠員可說是台南市立委候選人的第一棒，希望選民支持，讓南市立委全壘打，呼籲選民周六出來投票，用一票守護台灣。

由於車隊行程時間延遲不少，賴惠員競總有部分民眾不耐久候，鼓譟「賴清德重要還是我們吃飯重要！」但隨即被旁人勸下，也成一個插曲。

(中時 )