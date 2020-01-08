農委會被台中市第一選區立委候選人林佳新踢爆，自去年11月起聯手台北農產運銷公司銷毀因產銷失衡的大量高麗菜，今天農委會主委陳吉仲回應，農產品本來就有上、中、下級品，將下級品做不同處理，是本來就有的操作模式，不過農界人士則打臉，指出將高麗菜運到銷售市場後，再由北農購買執行銷毀根本不合常理，整個過程充滿疑點。

中華民國農會總幹事張永成質疑，北農只是拍賣單位，若不是收到農委會的指示，根本沒有義務去處理高麗菜，而且賣相不佳或有損傷的產品，本就不該進到市場，因此發生由北農公司將高麗菜運到台中農改場銷毀的情事，內情恐怕不單純。

張永成說，農委會必須坦然面對高麗菜產銷失衡的問題，政府既然有相關的耕鋤、收購措施，何不大方的依法辦理？而是用這種偷偷摸摸的方式來處理過剩的高麗菜，繼續製造高麗菜價很高的假象來欺騙農民感情？

一名前朝官員指出，過去從沒聽過北農公司有這種做法，但自從陳吉仲上任後，農委會就不斷的撒錢介入農產銷售市場，現在又傳出將高麗菜收購拿去銷毀，根本是政策買票，這不僅會產生劣幣驅逐良幣現象，拖累優質農產品價格，對台灣農業的長期發展也是巨大的傷害。

(中時 )