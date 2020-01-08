國民黨立委許毓仁與林麗蟬近期接見由美國多所大學政治學院組成的好幾批「選舉觀察團」，許毓仁指出，美國學者除了對國民黨總統候選人韓國瑜保持高度好奇，也提到他與川普2016年的競選路線有高度的相似，包括來自非國民黨傳統路線，挾帶超越黨派的高人氣，以及喚起庶民的意識等。

許毓仁昨接見來自美國首屈一指的國際關係研究所，約翰霍普金斯大學尼采高等政策研究院（SAIS，Paul H. Nitze School of Advanced International Studies）的觀選訪問團，而團長葛天豪(David Keegan)是AIT的前副處長，在台停留一周期間，他們將深入觀察台灣的選舉文化、各黨見解，以及選舉策略。

許毓仁目前已經接見了好幾團參訪團，他透露，其中一團的美國學者私下告訴他，觀選團藍綠兩大黨的大造勢都走訪過，但兩黨的氛圍相當不同，國民黨支持者比較有動力參加造勢，造勢場合比較能展現「信念」，反而去民進黨那邊卻相當嚴肅、低沈。

許毓仁也指出，其中也有學者向他指出，香港議題固然重要，但不應該成為選舉的全部，以現在操作來說，已經有點過度了。

也有外媒向許毓仁詢問，目前綠營的選戰好像只有一種觀點，就是「反中」觀點，連區域立委選舉也是如此。許毓仁則回應，因為他們在地方拿不出政績或是願景，所以連區域立委都只能打「反中」牌。

許毓仁向外媒跟外賓表示，現在的「台北觀點」幾乎都是「民進黨觀點」，但如果要完整分析台灣的選情，不能只有台北觀點，也應該到外縣市，尤其是基層走一走，事實上在民進黨執政下，很多庶民的生活要求沒有被滿足，他們都會在選舉投下對民進黨不信任票，最後結果出來說不定會讓這些外賓都大吃一驚。

(中時 )