由於美國、伊朗緊張局勢，華航飛往歐洲客機路徑均屬偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空，對於飛航及飛時沒有影響；貨機部份，於中東及印度飛歐航點，因所在地理位置，並查證FAA與歐盟禁止、限制和通知飛航資訊中之飛越安全路徑，改由通過土庫曼或者沙烏地阿拉伯領空進出歐洲，避免穿越兩伊以及波斯灣領空。

本公司將持續觀察美、伊情勢，並隨時調整飛航路徑。

(工商 )