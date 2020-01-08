瑞磁生技（ABC-KY，6598）新春報喜！該公司今（8）日宣布，旗下甫取得美國FDA核准呼吸道20項分子診斷試劑，獲美國知名醫學中心 – 新墨西哥州最大的醫學檢驗室Tricore Laboratories 採購，預期將對今年的業績產生貢獻。

Tricore位於美國新墨西哥州的首都Albuquerque，是一個向區域醫院聚落收集檢體的大型實驗室。Tricore並熱衷於檢驗大數據分析與雲端化，提供國家防疫的重要資訊，因此特別重視多元檢測技術，以及如同瑞磁的MDx3000能夠提供多元、高通量、自動化檢測、大量數據的系統平台，與瑞磁生技一拍即合，雙方已於今年初簽訂採購合約。

瑞磁去年聖誕節取得美國FDA呼吸道（RPP） 20項診斷試劑（IVD）上市許可。瑞磁的RPP採用分子診斷的方式，精準的找出與鑑別常見引起呼吸道感染的細菌與病毒，包括A型流行性感冒病毒(H1亞型、H3亞型、H1N1亞型）、B型流行性感冒病毒、呼吸道融合病毒（A型、B型）、人類間質肺炎病毒（A型、B型）、副流行性感冒病毒（1型、2型、3型、4型）、腺病毒、鼻病毒、腸病毒、冠狀病毒（OC43、NL63、229E, HKU1）、百日咳桿菌、肺炎黴漿菌、肺炎披衣菌。瑞磁的利基在於提供大型醫院與大型檢驗中心以症狀分類檢測病原的方案。

根據數據，精準地診斷與治療，而非猜測病原。 瑞磁生技以Applied BioCode自有品牌行銷,已成功地打入美國主流大型醫院與檢驗中心。

瑞磁創辦人暨執行長何重人博士表示 ，繼取得17項腸炎／腹瀉分子診斷試劑上市許可, 我們對於第二項呼吸道多元分子診斷試劑通過美國FDA感到非常高興。 一方面是瑞磁的高通量自動化診斷儀器提供市場上最高的檢測通量，在流感高峰期，患者檢體過多，大型實驗室需要多元、高通量的測試儀器。另一方面是該產品可以避免服用錯誤藥物或使用過多抗生素，產生耐藥性。

(工商 )