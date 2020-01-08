前總統陳水扁今率領一邊一國行動黨成員及候選人到大稻埕慈聖宮拜票；被問到最近「查水表」事件頻傳，陳水扁連基層員警也在抱怨，應該適可而止，執政者要節制。

2020選戰逼近，傳出有許多民眾只要在臉書轉發不利民進黨言論，就遭檢警約談、「查水表」等事件。國民黨更呼籲今晚到中正紀念堂自由廣場表達憤怒，控訴蔡政府迫害。

陳水扁今受訪表示，選舉任何動作都很敏感，國家公權力要非常小心，今天他到台北中山區一些基層，過去的好友、樁腳還有一些員警，對所謂的「查水表」事件，真的帶來選多負面的選舉影響，應該適可而止。

他認為，很多事情應該是選後再說，選前硬要「查水表」的話，反彈會非常大，包括員警這邊也是不勝其擾，也在抱怨，被查的人更不用說。

扁強調，當年他為了追求百分之百言論自由，坐了蓬萊島案的牢獄，但是到今天已經多久了，對言論自由有不當箝制，絕對不是好現象，就是他說的，民主不能倒退走，執政有執政優勢，要節制，否則會反彈。

(中時 )