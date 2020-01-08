Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh — JC 🎾. (@Joe__Tennis) 2020年1月7日

希臘網球好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)正在ATP盃團體網球賽為國效力，但在與地主澳洲隊的比賽中，他因為不滿自己表現摔拍，結果誤傷坐在場邊的父親兼希臘隊隊長阿波斯托洛斯(Apostolos Tsitsipas)。

西西帕斯與澳洲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)一戰，於第一盤搶七局落敗後，氣得在場邊怒砸球拍洩憤，結果不小心打到坐在椅子上的父親，阿波斯托洛斯受到驚嚇，一邊撫著右手臂、一邊走離兒子，坐在觀眾席的西西帕斯母親朱莉亞見狀也趨前斥責兒子，裁判也給西西帕斯警告罰分。

英國《衛報》指出，阿波斯托洛斯右手挫傷，明顯可見瘀青，賽後西西帕斯先開玩笑說被父親「禁足」了，接著補充：「或許我該待在房間反省3天，一切都是意外，我不是故意傷到父親，我也決定忘掉這一切不愉快往前進。事情發生就發生了，那非我本意，很不幸地當下情況有點失控。」

這場比賽西西帕斯6比7(7比9)、7比6(7比3)、6比7(5比7)落敗，希臘隊也以總比分0比3敗下陣來，場上也是以壞脾氣出名的基瑞歐斯，表示：「我覺得西西帕斯不是故意的，各位也無需把這件事情放大看待，我也曾在比賽戰況緊張時做過蠢事，我清楚一切都是無心的。」

澳洲隊在所屬的F組以3戰全勝、分組第一之姿晉級8強，希臘則是3戰全敗遭到淘汰。

(中時 )