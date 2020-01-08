施羅德投信今舉行2020投資展望說明會，施羅德投信投資長陳朝燈表示，今年投資人要善用「MOUSE」投資策略，至於投資組合則首推5G、AI、自動化及休閒產業等四大。

陳朝燈表示，綜觀2020年，經濟來到擴張末期，今年全球經濟成長減速，貨幣寬鬆會重現，只是規模不若以往大。美國就業將持續好轉，面臨大選年更可能再祭出減稅法案，延長景氣擴張榮景；歐元區則因為英國脫歐底定經濟可望好轉，惟南歐國家財政穩定度將再度受到關注；至於中美貿易爭端不易完全平息，今年會是重整貿易秩序的一年。

市場風險與機會參半之下，潛在風險包括通膨加速、地緣衝突與政治不確定性，但也有新興市場評價面與上漲空間優於過低預期的機會。有鑑於此，鼠年投資建議採用MOUSE策略。

MOUSE分別代表了Multi-Asset（多元資產）、Olympic（奧運商機）、US（美國）、Stimulation（財政刺激）、Equity（股票）。

M為Multi-Asset（多元資產），在經濟擴張末期中股債是風險與機會並存，利用多元資產投資在參與機會的同時也能做好風險規劃；O指的是Olympic（奧運商機），2020年東京奧運，日本股票、5G及視訊串流需求大增；U則是US（美國），除大選可能帶來政策利多，另還有降息機會，以及貿易戰相關解決方案；S指的是Stimulation（財政刺激），美中歐日都可能進一步推出財政刺激措施，另外是預期半導體產業將重返成長；E表示Equity（股票），也代表EM（新興市場）與EV（電動車），降息有利股票投資，資金可望流向新興市場股債市，另外電動車與自動駕駛將更臻成熟，同時ESG相關題材也將持續受到關注。

(時報資訊)