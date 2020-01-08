國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬8日中午到北市士林福德宮、慈誠宮輔選北市第二選區（士林大同）國民黨立委候選人孫大千，李佳芬說，雖然每天面臨撲天蓋地的抹黑，但她和韓國瑜選戰一路走來，仍看到人性的最光輝面，他們行得正，懷著最虔誠正派的心，並強調「舉頭三尺有神明，欺心者欺神！」

李佳芬表示，謝謝父老鄉親不離不棄，相信大家不是只有挺韓，而是希望國家是一個清廉有效率、為百姓做事、積極開拓下一代的政府，韓絕對有決心為大眾牟最大福利，懷抱最正向、最陽光的態度，營造社會和諧，大家要堅定信心、不要害怕，他們行得正，人說「舉頭三尺有神明」，他們懷著最虔誠、正派的心。

李佳芬說，場選戰一路走來，她看到人性最光輝面，雖然每天都有撲天蓋地抹黑，但她跟韓看到的都是好朋友的鼓勵，剛才主委介紹題字的前輩，強調「欺心者欺神」，一個會欺騙自己心裡的人會欺騙神明，這句話講得很好，舉頭三尺有神明，大家拜媽祖、觀音、玉帝，就是希望小孩子學會敬天，一個會敬天的人就會踏實，這就是很重要的台灣精神。

李佳芬還向海外台商、華僑喊話「你們真的沒騙我們，你們真的回來要投票了！」她說，海外華僑為了投一票，包括食宿、機票要花好幾十萬，但他們就是希望延續中華文化、恢復祥和勤奮的精神，她鼓勵大家不要認為隨便選一個，這很危險，拜託所有長輩再相信國民黨一次，讓國民黨青壯派代表孫大千陪著韓國瑜，一起改造國家，她當著神明面前，虔誠祝福國泰民安、民眾幸福快樂。

(中時 )