看準運動產業商機，工業技術研究院近年研發多項穿戴型智慧裝置如「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，工研院8日在美國消費性電子展（CES 2020）與愛普瑞股份有限公司、宏遠興業共同簽署運動科技合作備忘錄，攜手搶攻全球數位運動商機。

根據國際調查機構Plunkett Research統計，自2016年起，全球運動休閒相關產業每年以5.7％幅度成長，預計至2020年，總產值將將有2兆美元。工研院長期研發與跨領域創新技術，今年搶進CES AI ＆ Robotics專區，展現產業化成果，院長劉文雄表示，簽約具有很重要的意義，代表工研院是學術界與產業界產品研發的橋樑，而工研院的研發不僅存在於實驗室，更走向市場，並以國際市場為目標，串聯產業將成果帶到市場中。

愛普瑞總監陳嘉言表示，該公司是專注於騎乘與運動相關的物聯網產品、服務與平台品牌，也負責設計及運動器材銷售通路，近年愛普瑞跨入智慧訓練台領域，讓騎行者可以在家裡，和全世界的騎車愛好者一起來個虛擬競賽，期望與工研院跨界合作，提供消費者一個完美的解決方案。

宏遠美國有限公司副總經理吳森茂表示，宏遠立足臺灣超過30年，也進軍美國，在北卡羅來納州森林市設立新工廠，產品橫跨加工紗、織布、染整、塗佈貼合、印花與成衣設計代工等，服務全球超過300個知名品牌，工研院與愛普瑞是宏遠最佳合作夥伴，尤其是「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」在數位運動上的加值運用上有非常出色的表現。

工研院研發的「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」運用人體舒適度分析與低週波微電刺激技術系統性分析人體狀態後，可控制電流的強弱和電壓的變化，以週期性重複刺激，使肌肉收縮強化，只要透過手機操作，就可立即連結身上智慧穿戴裝置的所有感應點，不僅馬上收到身體回饋的資訊，即時掌握身體狀況，同時透過控制電刺激的強度，進行肌肉放鬆與疼痛舒緩，解決現有運動之個人化回饋與防護服務技術缺口。

(中時 )