伊朗飛彈攻擊美軍 川普推文：一切都好 14:432020/01/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗在8日（周三）凌晨向美國在伊拉克的基地發射飛彈攻擊，以報復上周美軍擊殺伊朗軍事指揮官，眼見中東情勢日益緊繃，美國總統川普發布推文說：「一切都好。」（All is well.） 川普在推特表示，「一切都好！伊朗發射飛彈攻擊位於伊拉克的兩座軍事基地。目前仍在評估空襲的傷亡和損害。到目前為止都還好。我們在全世界各地擁有最具威力且最精良的軍隊」。川普提及將在周三早上發布聲明。 (工商 ) #川普 #伊朗 #攻擊 #飛彈 #發射飛彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 性感女主播出書爆料 川普曾約她到辦公室接吻 21:122020/01/04 國際 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 00:032020/01/08 國際 川普彈劾案 波頓鬆口願作證 04:102020/01/08 國際大事 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台塑四寶年終拍板 4.94個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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