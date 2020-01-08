伊朗在8日（周三）凌晨向美國在伊拉克的基地發射飛彈攻擊，以報復上周美軍擊殺伊朗軍事指揮官，眼見中東情勢日益緊繃，美國總統川普發布推文說：「一切都好。」（All is well.）

川普在推特表示，「一切都好！伊朗發射飛彈攻擊位於伊拉克的兩座軍事基地。目前仍在評估空襲的傷亡和損害。到目前為止都還好。我們在全世界各地擁有最具威力且最精良的軍隊」。川普提及將在周三早上發布聲明。

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