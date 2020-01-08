一架烏克蘭國際航空公司的波音班機今（8）日自伊朗首都德黑蘭起飛後不久即墜毀，造成機上176人全部罹難，事故現場畫面顯示，燒焦的飛機殘骸四散，救難人員表示，機上有人員生還的可能性非常低。

烏克蘭國際航空波音班機墜毀現場一片狼藉。

伊朗官方通訊社8日報導，一架烏克蘭國際航空公司營運的波音787客機今日自伊朗德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）起飛後不久即墜毀，造成機上167名乘客、9名機組員全數喪生，報導指出，事故原因為機械故障，不過約旦媒體「哈達斯」（Al-Hadath）指出，飛機是遭伊朗防空單位發射的飛彈擊落，目前這項說法尚未受到官方證實。

英國《太陽報》（The Sun）引述伊朗道路及交通有關部門發言人比尼亞茲（Qassem Biniaz）指出，飛機起飛期間一具引擎著火，導致飛機失去控制而墜毀。

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。

最新事故現場畫面曝光，現場已看不出完整飛機機身，燒焦的殘骸散落一地，屍體則橫躺在殘骸之中。

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。

第一批救難隊員抵達時，現場仍有熊熊火焰，濃煙密布，伊朗紅新月會（Red Crescent）救難人員稍早表示，機上有人員生還的可能性非常低。此外，目前已經有2架直升機及3組救難團隊前往現場。

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。

稍早，英國廣播公司（BBC）駐伊朗特派員Ali Hashem在推特轉推一則疑似烏克蘭客機墜毀的影片，畫面中飛機在墜毀前就已燃燒成火球，加深客機恐遭擊落的疑慮。

當地時間8日凌晨，美軍2座伊拉克軍事基地遭遇德黑蘭15枚飛彈襲擊，伊朗官媒表示，空襲是為了報復美國狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗國營電視台引述衛隊資深官員指出，空襲行動造成至少80美國人喪命。

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。（圖／路透社）

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。（圖／路透社）

烏克蘭國際航空波音班機事故現場。（圖／路透社）

(中時電子報)