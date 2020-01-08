時序才剛進入2020年，就傳出波多黎各百年強震 美國向伊朗開戰，這些全球凶相是新年的不祥之兆嗎？命理師楊登嵙說，今1月6日仍屬豬年，而非2020庚子年。他2019時預言，己亥豬年要小心流行疫情、大地震，而今(6)日美伊開戰、民航機墜毀，則是2018年戊戌年格局延續，從命理角度來看，出現這些凶相並非意外。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，雖時序已進入2020年，但庚子年是始於每年2月4日立春，現在仍屬豬年之末，因此要解釋近日接續而來的凶相，得回歸己亥年和戊戌年的觀測。

楊登嵙說，己亥年(2019)是上土下水，土壓水會塌落，有大小地震發生，闢如台灣豬年發生多起規模5以上的地震，最近的一次是波多黎各發生102年來最嚴重的6.4大地震。

另外，美國今大陣仗對伊朗開戰，當地核電廠附近傳出淺層地震，又有飛機墜毀176人喪生，戰爭的恐怖氣氛籠罩波斯灣，引起金融市場強烈震盪。

楊登嵙指出，此現象基本上是2018戊戌年的延續。2018是土狗年，戊為土，戌為土，兩土比肩，大土擠壓下會出現爆發力，例如北韓核試爆及極端作為引發戰爭、爆炸、IS恐怖攻擊。

(中時電子報)