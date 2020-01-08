大陸武漢不明肺炎原因仍然不明，疾管署今天針對國際及小三通港埠全面提高警戒層級，對入境發燒旅客均會詢問有無武漢旅遊史，且近期將「特殊不明原因肺炎」公告為「第五類法定傳染病」，只要具有武漢旅遊史、且發燒或有肺炎徵狀者，都要列入通報並執行強制隔離。

疾管署副署長莊人祥表示，過去新興疾病納入法定傳染病，公告程序都要一到兩個月，這次防治疫情等於「和時間賽跑」，為了加強防治力道，衛福部疾管署已經著手簽核第五類法定傳染病公文，將會盡快上路。

疾管署今天統計，大陸武漢市不明原因病毒性肺炎個案，至今（8）日共累計59例，其中重症數7例，尚未新增個案（中國大陸官方公告疫情統計數據自1月5日後未更新）。

莊人祥表示，因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行13航班，共檢疫1193名旅客及機組員，有症狀者共9名，經評估後發現多為流感、腺病毒、皆未後送，目前症狀皆已改善恢復中，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

另外有2名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義個案，1名已驗出H3N2流感病毒（屬登機檢疫有症狀者）另1名是去年12月21日有武漢旅遊史，但沒有去過華南海鮮市場，在執行登機檢疫前已經返台，但返台後1月6日發燒，但已經超過14天，在「料敵從嚴」原則下，仍然謹慎收案，目前看起來風險應該不高。

針對中國大陸武漢市不明病毒性肺炎疫情，疾管署已於國際及小三通港埠全面提升警戒，對入境發燒旅客加強詢問有無武漢旅遊史，同時也呼籲自中國大陸武漢地區返國民眾，若14日內出現發燒及呼吸道症狀者，應配戴口罩儘速就醫。

(中時 )