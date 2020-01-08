前總統陳水扁今率領一邊一國行動黨成員及候選人到大稻埕慈聖宮拜票，被問到去年底，民進黨在立法院強行通過的「反滲透法」表示，表決很簡單，強制表決一聲令下絕對沒問題，但做得太over，就會像太陽花學運對後續選舉的影響。

身為一邊一國行動黨的園丁，陳水扁今天率領黨公職及區域立委候選人李婉鈺、不分區立委候選人等直搗民進黨台北市大票倉，大同區的大稻埕慈聖宮拜票並午餐，不少支持者看到「阿扁總統」都相當興奮，相爭握手、合照，阿扁也不讓支持者失望，讓大家「拍到飽」。

被問到去年底立法院在民進黨主導下，強行通過「反滲透法」；他說，以前所謂服貿協議，「半分鐘」，大家應該記憶猶新，後來爆發的太陽花學運，原先就是反服貿，但是大家還是不當作一回事，抗議者靜坐了一年，最後又進一步前進，才會後來引爆太陽花學運。

他說，就是因為那「半分鐘」引起，所以沒有經過正常程序強行表決的法案，最後都會引發激烈反彈。

他認為，當年從反服貿變成反黑箱，星星之火可以燎原，民進黨要記取歷史教訓，表決很簡單，強制表決一聲令下絕對沒問題，但做的太over，就會像太陽花學運對後續選舉的影響。

(中時 )