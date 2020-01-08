林佳龍指出，將斥資18.18億，興建連接高鐵彰化站與台鐵田中站的「田中支線」，總長達３公里，包括1350公尺的高架橋、路堤，以及1650公尺的平面引道段。（田中鎮公所提供／彰化報導）

田中鎮長洪麗娜表示樂觀其成，認為肯定可以帶動地方觀光發展，期待通車後可以吸引更多旅客到田中消費旅遊，讓田中風華再現。（田中鎮公所提供／彰化報導）

林佳龍說，未來國內外旅客搭乘高鐵到彰化後，就可直接搭乘台鐵轉乘田中支線與集集支線，直達田中、集集、車埕等地旅遊。（田中鎮公所提供／彰化報導）

交通部長林佳龍，8日下鄉彰化視察田中火車站，表示將斥資41.81億元，興建台鐵田中支線，與加強集集支線的基礎建設，未來要整合日月潭周邊觀光景點，將其打造成台灣第一條觀光鐵道，預計2026年可以通車營運。

林佳龍從去年12月開始，不斷下鄉參加通車、動土或交通建設視察行程，讓人不免與選舉去做聯想，林佳龍說，今年時逢大選，很多議題的政治性都很高，他也不想被別人認為是選前通車，但在年前通車確實可以增加返鄉旅遊的便利性，何樂而不為。

林佳龍指出，將斥資18.18億，興建連接高鐵彰化站與台鐵田中站的「田中支線」，總長達３公里，包括1350公尺的高架橋、路堤，以及1650公尺的平面引道段；另外還斥資23.63億元改善集集支線的基礎設施，未來會將目前掛載的４節車廂，可增加旅客人數33％，增加到６節，運行時間也會從現在的80分鐘，所短到60分鐘，預計2025年可以完工。

林佳龍說，未來國內外旅客搭乘高鐵到彰化後，就可直接搭乘台鐵轉乘田中支線與集集支線，直達田中、集集、車埕等地旅遊，未來如串聯日月潭纜車、觀光遊艇，讓田中集集支線，成為台灣第 條觀光鐵道，未來也將提案修改相關法令，將觀光列車的票價與通勤票價脫鉤，創造更大的產值。

田中鎮長洪麗娜也表示樂觀其成，認為肯定可以帶動地方觀光發展，期待通車後可以吸引更多旅客到田中消費旅遊，讓田中風華再現。

(中時 )