國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬8日中午到北市士林福德宮、慈誠宮輔選北市第二選區（士林大同）國民黨立委候選人孫大千，孫大千表示，有人說士林大同是民進黨的票倉，民進黨主席卓榮泰前幾天還來嘲笑他只能在民進黨後面唱《追追追》，他要說「民進黨不是士林大同的爸爸，不是民進黨永遠的地盤，大家用雙手讓卓榮泰跌破一次眼鏡！」

李佳芬大讚孫大千和韓國瑜關係好，能陪韓國瑜一起改造國家，更是願意投入艱困選區的青壯派代表。孫大千表示，這是一場資源完全不對稱的選戰，也是中華民國民主政治史上最黑暗的選戰，過去8、9個月來，台灣有極大多數媒體只鎖定一個人追打圍剿，現在把電視機打開看，多少電視台每天工作是修理韓，名嘴靠著罵韓、造謠抹黑，來衝收視率及賺出席費。

孫大千說，很多人說參選士林大同的立委要顏色正確、要有家族背景、地方勢力、還要肯花錢，他一個條件都不符合，若他沒錢、沒勢力還能當選，就證明在座各位的孩子未來也都做得到。

「民進黨不是士林大同的爸爸！」孫大千表示，有人說大同士林是民進黨票倉，卓榮泰前幾天來還嘲笑他「只能跟在民進黨後面唱《追追追》」，他站在慈誠宮前，要大聲告訴各位，大同士林不是民進黨永遠的地盤，大家用雙手讓卓榮泰跌破一次眼鏡，拜託大家9日下午4時凱道見，用實際行動告訴所有「黑韓產業鏈」，「你們愈黑，我們愈挺！」

(中時 )