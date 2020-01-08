選戰倒數，國民黨新北市黨部今公布前新北市長朱立倫為十二位立委候選人拍攝的輔選影片，也公布新北選前之夜，將在板橋第一運動場舉行，晚間7時由市長侯友宜與前新北市長朱立倫領軍，率12名藍營立委候選人最後衝刺。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，選前之夜韓國瑜主場在高雄，但新北也不能冷場，當天新北市活動會與高雄連線。

李乾龍強調，因為經費有限，沒用遊覽車去載，是請各區立委、議員找來自己的支持者，當天除了侯友宜、朱立倫，還邀請到前總統馬英九，也呼籲肯定侯友宜，票投國民黨。

(中時 )