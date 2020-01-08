中東局勢急速升溫，資金瘋狂湧向避險資產，黃金價格已經連續上漲10 個交易日，創下2 年來最長漲勢，周三(8日) 現貨黃金開盤大漲，一度衝破1600美元關卡，創下近7年來新高紀錄，比特幣價格也自昨日突破8000美元關卡，今日快速升破8400美元。

美國總統川普上周命令美國軍方以無人機空襲擊殺位於伊拉克巴格達國際機場的伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼，美伊關係急速惡化，雙方也互嗆將採取報復行動。美國官員7日接受《路透》採訪指出，美方認為伊拉克數個地點可能已遭受多起攻擊，包括美軍駐紮的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）。伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）證實，當地時間8日凌晨，已經發射飛彈轟炸阿薩德空軍基地，隨後發動第二次攻擊，

據CNN報導，伊斯蘭革命衛隊已在加密通訊軟體Telegram上放話，警告美國盟友勿協助美國反擊，如果伊朗的土地遭到轟炸，將會對阿拉伯聯合大公國的杜拜、以色列城市海法（Haifa）發動第三波攻勢。

中東局勢升溫，推動金融市場避險情緒，今日日圓、金價等避險資產均相應走高。去年受到美國金融監管機關審查臉書加密貨幣影響，從1.3萬美元高點跌落的比特幣也一掃頹勢，先是7日升破8000美元大關，8日再升一度破8400美元，24小時最高價來到8455美元，過去一周，比特幣價格已經上漲超過14%。

黃金交易員表示，上周五金價還在1530至1540美元價位盤整，但隨著美伊情勢緊張，投機及恐慌性買盤湧入，8日上午金價更是漲至1610美元，短短幾個交易日高低價差高達80美元，快速進入市場預測的高價位區間。

黃金交易員指出，根據過去經驗，碰到單一地緣政治事件，金價就會波動，反應大多維持一周左右，不過，美伊衝突為在中東火藥庫，美國作法又不被盟國支持，對於金價影響也會較劇烈以及持久。

若事件稍微平息，金價勢必回檔修正，但下檔支撐已經墊高，很難回到先前價位區間，但只要有零星衝突發生，金價很有可能向上突破，但若想要長期持有或是避險需求的投資人，建議等局勢明朗後，金價回檔再進場。

(中時電子報)