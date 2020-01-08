美股周二小幅收低，但美伊兩國間衝突擴大，美股電子盤一度大跌逾1.5%。台股今早跳空開低，盤中雖因台積電(2330)翻紅走漲拉升指數翻紅，但中場後賣壓持續出籠，尾盤仍收低63.22點，為11817.1點，跌幅0.53%，成交金額1495.14億元。台股今日收黑十字線，高低點達122點，多空交戰激烈。

投資人觀望美國和伊朗之間的對歭情勢，周二美股小跌，但費半指數強彈。美光股價大漲，台記憶體族群隨著美光股價勁揚，加上面板股友達(2409)、群創(3481)早盤股價亦逆漲，特別是占權值最大的台積電盤中開低走高並於上午盤翻紅走揚，台股跌幅收斂後也進一步翻紅，早盤高低震盪逾百點。台股周二表現相對亞股弱勢，今早相對亞股抗跌。

周二美股部分科技股逆勢上揚表現強勢，分析師看好5G帶動DRAM景氣復甦，且繼上周三星晶片廠傳跳電、7日再發生記憶體大廠、原名東芝記憶體鎧俠(Kioxia)火警事件，外界預期將拉抬NAND Flash價格。周二美光領軍大漲，台記憶體廠今早亦跟漲，南亞科(2408)、威剛(3260)領漲。

另外，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克宣布Model Y在中國大陸進入投產，特斯拉周二股價大漲近4%，今早亦帶動貿聯-KY(3665)等台灣供應鏈股價逆漲。

費半指數強彈，台積電ADR周二也上漲1.62%。台積電今跳空開低4.5元為325元，但盤中走高，一度翻紅漲3.5元至333元，尾盤台積電收在平盤。股王大立光(3008)於法說會前股價仍收高，以及聯發科(2454)股價同步上漲，支撐台股電子股跌幅收斂。

台股昨(7日)續回落月線約11970點之下，台股今早進一步下探11800點，最低為11777點，但台積電領軍翻紅，台股走漲並接近11900點，拉升點數逾百點。但尾盤仍收低63點，收盤指數略低於開盤點，但仍守住11800點。

目前台股跌落月線，外資偏空調節，台股在今日震盪逾120點後，後市可能將持續震盪整理，預期短期季線約11630點有支撐，美股與美伊緊張情勢仍是市場關注的重點。

美軍上周以無人機空襲擊殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼，美伊關係惡化。美國官員7日表示，美方認為伊拉克可能已遭受多起攻擊，包括美軍駐紮的阿薩德空軍基地。伊朗展開反擊美國，中東緊張情勢升高，撼動國際金融市場，亞股包括日韓陸股均走低，台股已相對跌幅較輕。

(時報資訊)