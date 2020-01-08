漢來美食（1268）受惠展店效益及歲末旺季挹注，2019年12月及第四季合併營收同步「雙升」改寫同期新高，帶動全年合併營收年增近1成、改寫歷史新高。展望後市，公司看好1月旺季營收可望再創高峰，並持續維持多品牌拓點方針，對今年營運成長審慎樂觀。

漢來美食2019年12月自結合併營收3.45億元，月增12.99％、年增4.47％，帶動第四季合併營收9.39億元，季增0.18％、年增12.43％，雙雙改寫同期新高。累計全年合併營收37.75億元，年增9.14％，續創歷史新高。

漢來美食表示，去年11月陸續開出超市型火鍋「潮之鍋物」、輕蔬食「五梅先生」2個新品牌，以及漢來上海湯包全台第3店，在展店效益配合百貨周年慶及歲末尾牙旺季挹注下，帶動去年12月營收繳出雙位數月成長。

而前年同期漢來海港創始店甫完成改裝重新開幕，業績表現超乎預期，墊高比較基期，且去年12月宜嫁娶的周末吉日僅2天，較前年同期7天明顯減少，導致婚宴桌數減少，所幸企業尾牙桌數增加填補，使去年12月營收仍較前年同期成長。

展望後市，隨著春節連假聚餐消費旺季到來，高雄漢來飯店及巨蛋會館推出的百席大團圓圍爐宴，目前已全數預訂一空，加上每年外賣的上千組佛跳牆、頂級雞湯鍋等年菜，今年預訂量亦已達標，漢來美食對1月營收表現樂觀看待，預期可望再創高峰。

漢來美食表示，今年將維持多品牌拓點方針，包括潮之鍋物、五梅先生、漢來上海湯包及漢來海港都有展店計畫，將發揮龐大的經濟規模效益及採購優勢，將具競爭力的價格反應在商品價格上，對今年營運成長審慎樂觀。

(時報資訊)