由南宮珉主演的《金牌救援》開播收視率從第一集3.3%到最新一集15.1%，成為最近網路熱門討論話題，不少網友們在社群、PTT討論版推薦《金牌救援》是2020年一定要列入口袋名單的韓劇，南宮珉飾演的白承洙團長面對已經傷害球團資深的職員、球員，和不適合的制度，以冷靜的判斷力和直言不諱的領導風格，進行了合理的改革，每集打怪打得超精彩，搭配讓人感到痛快的經典語錄引起觀眾的強烈迴響，以下整理經典語錄。

「一針見血」的經典語錄：請繼續派系鬥爭吧！但是請你們用成績來競爭

因投手教練和首席教練雙方主張各自利益的派系鬥爭，讓總教練成爲傀儡，導致賽季最後一場比賽失敗。本以為新任團長白承洙和之前團長一樣都是軟柿子，卻沒想到白承洙在教練團的酒桌上先發出了警告：「請繼續派系鬥爭吧！我不會處理掉任何一邊，但是請你們用成績來競爭。」一開始的嗆聲就讓教練團們措手不及。

「毫不留情」的經典語錄：只要對球隊有利的，我一定會去做；只要對球隊有害，我一定拔除

白承洙完成林東奎和姜斗基的球員交易後，為球團注入了強心針，卻也發現了球團的陋習和隱憂，在新任團長歡迎聚餐上發出平靜但強有力的宣戰：「只要對球隊有利的，我一定會去做；只要對球隊有害，我一定拔除。」此話說完現場一片安靜，每個人面有難色，而總教練率先鼓掌，讓人不禁猜想總教練是不是要選邊站了？

「一語道破」的經典語錄：不進行任何確認就斷定，這叫做搞不清楚狀況的旁觀者

白承洙開始進行了改革，將在Dreams待了11年的林東奎交易掉，並對球探組組長展開調查，結果被營運組組長李世英(朴恩斌 飾)認為這些行為是在動搖員工的心，尤其更不應該懷疑資深的球探組組長，但是白承洙認為不能只靠信任來做事，直接幫李世英上了一課：「不進行任何確認就斷定他不是那種人，這種行為也叫做信任，這是叫搞不清楚狀況的旁觀者。」這句話也讓觀眾們重新省思對待事物或人，是否有採取公平求證的態度，而不是一昧的盲目相信。

「徹底洗臉」的經典語錄：最差是無能，比無能更糟糕的是不負責的瀆職

白承洙和李世英兩人分別觀看1年前新人選拔視頻時，感覺到了球探組內部的異常氣氛，發現了球探組組長不為人知的秘密，開啟了懲戒會，白承秀和球探組組長高世赫兩人在會議上針鋒相對，高世赫委屈說：「就當我無能。」而白承洙團長回擊：「最差是無能，比無能更糟糕的是不負責的瀆職。」白承洙不只有話語犀利，對於人心的猜測非常準確，所以在人證物證方面也會多做準備，給對方迎頭一擊、讓高世赫啞口無言。

「走為上策」的經典語錄：確實是逃避了。 我不會毫無防備地上戰場，要有贏的把握再戰

為了增強球團實力，白承洙向球團提議簽訂美國怪物投手邁爾斯，但卻出現了危機，此時，白承洙大膽採用曾經逃避兵役的吉昌周，在記者會上一位女記者金英彩提出了尖銳問題，讓白承洙帶著吉昌周準備離開，李世英攔住了白承洙說：「要是這樣結束的話，看起來像是在逃避。」 白承洙不諱言說：「確實是逃避了。 我不會毫無防備地上戰場，要有贏的把握再戰。」替吉昌周的復出埋下了伏筆。

《金牌救援：Stove League》將於1月12日起，每周日晚間9點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)