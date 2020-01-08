美伊局勢緊張，總體經濟學家吳嘉隆認為，地緣政治衝突的升高成為2020年的標誌，全球股市的避險意識上升，預計短期內拉回整理。

美國上周五（3日）擊斃伊朗軍事領袖蘇雷曼尼後，美伊衝突持續升溫，伊朗揚言對美國實施更嚴厲的報復。伊朗周三（8日）祭出報復行動，以數十枚導彈襲擊美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）。

消息引發市場擔憂，全球股市都受到衝擊。總體經濟學家吳嘉隆在臉書發文指出，他認為伊朗做出一些報復動作是必須的，畢竟對內總是要交代一下，但若真要升級為開戰，恐正中美國下懷，因為伊朗經濟已經不足以支撐一場戰爭；何況北京方面能給的是軍火，這樣就等於是跟美國正式撕破臉，讓川普更好辦事，例如凍結人行所持有的美國公債。

吳嘉隆認為，要美軍陷入伊朗的泥沼是不可能的，光從美軍派出的是快速反應部隊，就知道這不會是另一場越戰。美國不會中計，再加上其精準打擊手段已經成熟，斬首行動才是真正的觀察重點。

他提醒，地緣政治衝突的升高成了2020年的標誌，全球股市的避險意識上升，短期內將是拉回整理。油價的走高會對石油進口國不利，也對全球景氣前景不利，但是對俄國有利。不過，美伊衝突也未必會升級為正式開戰，所以目前以短期現象來看待。

(中時電子報)