台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術，有可愛動物系列、向日葵風車組，吸引遊客前來賞松，與充滿童趣的動物模型拍照打卡，後續每周都會有神祕動物登場，要讓遊客每次來都有不同的驚喜。

為了迎接即將來臨的鼠年新春假期，台南市民政局局長顏振標指示六甲區公所於六甲落羽松轉紅的時節，美化落羽松景點周遭環境。公所先在森林周邊種植波斯菊花草，插上可愛風車，更向台南市環境保護局借用了各種可愛動物的造型藝術品，展示於林鳳營火車站、林鳳營故事館及落羽松森林周遭。

台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

六甲區區長陳啓榮表示，遊客若可搭乘火車前來賞松，可搭到林鳳營火車站，出站後即可看到可愛迎賓熊；前往樹屋、林鳳營故事館途中，有夢幻森林組的斑馬、大象、陸龜；菁埔埤、落羽松停車場則有蛋蛋雞系列、造型長頸鹿、愛心座椅、向日葵風車組等藝術裝置，造型都十分細緻精巧。

環保局長林淵淙表示，這些可愛動物裝置藝術都是環保局美學班班員的作品，他們發揮創意，將各種回收資源再創新生命，希望遊客觀賞拍照之餘也可好好珍惜。

(中時 )