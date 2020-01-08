影》罔顧人命！白目玩家竟在新竹幻象戰機跑道旁 飛空拍機

國防部黑鷹直升機才剛發生令國人遺憾的飛安事故，卻有無人機玩家為一己之私，在幻象戰機起降航道旁，施放空拍機，遭其他航空迷清楚以望遠鏡頭錄下，完全罔顧國防安全、無視軍機航道。

據讀者提供影片中可見，2名男子開著紅色休旅車，就在幻象戰機的起降航道旁，施放空拍機，起飛高度十多公尺高。並被錄下拍攝完畫面後緩慢下降的過程。

據記者了解事發經過，2名男子在空軍新竹第2聯隊軍機場南端跑道頭，施放DJI Mavic系列空拍機拍攝軍機場畫面( 靠近香雅橋頭一側)，當時跑道上有多架軍機正在起降！原拍攝後想快閃走人。但有現場民眾目擊後，緊急致電當地憲兵隊報案。憲兵隊已著手立案調查。

依《民航法》第118-1條規定，禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止從事遙控無人機，若有其情事，由民航局廢止其操作證，並處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並得沒入遙控無人機 。

另外，依《刑法》第185-2條規定，「以強暴、脅迫或其他非法方法危害飛航安全或其設施者，處七年以下有期徒刑、拘役或九十萬元以下罰金」。若「因而致航空器或其他設施毀損者，處三年以上十年以下有期徒刑。因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑。第一項之未遂犯罰之」。

由於拍攝地點緊鄰軍機場，另依《要塞堡壘地帶法》規定，自基點或基線起至外方約四百至六百公尺以內為第一區(禁航區)。同法第4條第1項明訂，非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項。犯者，處一年以上、七年以下有期徒刑。

(中時電子報)