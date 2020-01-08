為了報復伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼遭美空襲刺殺，伊朗8日對美駐伊拉克基地發起飛彈襲擊。對此，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）表示，伊朗已採取適當自我防衛行動，無意與美升高衝突或開戰。
扎里夫在推特上表示，伊朗是根據聯合國憲章第51條規定「聯合國任何會員國受武力攻擊時，在安全理事會採取必要辦法以維持國際和平及安全以前，本憲章不得認為禁止行使單獨或集體自衛 之自然權利」，才會對伊朗公民與高階官員發起卑鄙攻擊的美軍基地發射飛彈。
美國軍方稍早表示，德黑蘭當局從伊朗境內發射超過12枚彈道飛彈，攻擊伊拉克境內至少兩處美軍與聯軍基地
扎里夫並強調，「伊朗無意增高衝突或與美開戰」，但對於任何侵略行為勢必抵抗到底。而關於伊朗對美軍基地報復攻擊，雖然美國總統川普聲稱「一切安好」，但據伊朗官媒引述伊朗革命衛隊指出，這起攻擊造成80名美國人喪命。
此外，據路透社報導，扎里夫此時也正準備本周前往紐約出席聯合國安理會會議，屆時預計將對蘇萊曼尼遭美刺殺一事在國際場合上發聲，不過美方已拒絕對他發放入境簽證，而美國務院拒絕評論此事。
(中時電子報)
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