為了報復伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼遭美空襲刺殺，伊朗8日對美駐伊拉克基地發起飛彈襲擊。對此，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）表示，伊朗已採取適當自我防衛行動，無意與美升高衝突或開戰。

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

扎里夫在推特上表示，伊朗是根據聯合國憲章第51條規定「聯合國任何會員國受武力攻擊時，在安全理事會採取必要辦法以維持國際和平及安全以前，本憲章不得認為禁止行使單獨或集體自衛 之自然權利」，才會對伊朗公民與高階官員發起卑鄙攻擊的美軍基地發射飛彈。

美國軍方稍早表示，德黑蘭當局從伊朗境內發射超過12枚彈道飛彈，攻擊伊拉克境內至少兩處美軍與聯軍基地

扎里夫並強調，「伊朗無意增高衝突或與美開戰」，但對於任何侵略行為勢必抵抗到底。而關於伊朗對美軍基地報復攻擊，雖然美國總統川普聲稱「一切安好」，但據伊朗官媒引述伊朗革命衛隊指出，這起攻擊造成80名美國人喪命。

此外，據路透社報導，扎里夫此時也正準備本周前往紐約出席聯合國安理會會議，屆時預計將對蘇萊曼尼遭美刺殺一事在國際場合上發聲，不過美方已拒絕對他發放入境簽證，而美國務院拒絕評論此事。

(中時電子報)