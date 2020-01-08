歌手謝和弦與混血妻Keanna、直播主莉婭的三角風波越鬧越大，Keanna繼昨天打破沉默開譙莉婭後，她今（8日）則再透過媒體提到，上月大義滅親舉報謝和弦涉麻的原因，Keanna指謝和弦每月花十幾萬買大麻「我報警抓你剛好而已！」對此，謝和弦也以「真的很會裝可憐」回擊妻。

謝和弦妻Keanna昨發長文反擊莉婭。（圖／取材自keanna_taiyh Instagram）

謝和弦在2019年12月初被民眾檢舉涉毒，並遭警方查出持有10餘公克的大麻被捕，而檢舉人就是謝和弦的台荷混血模特兒妻子Keanna，事隔一個月後，根據《ETtoday新聞雲》報導，Keanna則提到，謝和弦每月花十幾萬買大麻，並形容「越抽越大，越抽越躁」。

Keanna還提到：「我報警抓你剛好而已！」最後讓她決定檢舉謝和弦，同時，Keanna還用「一個不小心就比你Rocker了」來形容自己大義滅親之舉。對於Keanna反擊，謝和弦則怒指「真的很會裝可憐」，雙方一來一往隔空交火，昔日大方放閃模樣恐怕已回不去了。

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(中時電子報)