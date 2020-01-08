大型無人機進駐「2020台灣燈會」!繼陸軍第十軍團指揮部同意調用M41戰車及M42雙管防空砲車佈展燈會「軍事展區」，台中市政府再向中山科學研究院申請借用大型無人機，結合空軍戰機意象，展現軍事科技力量，為燈會后里森林園區再添亮點。

運動局表示，2020台灣燈會軍事燈區設於后里森林園區，為讓民眾見證軍事科技的力量，市府除調用陸軍第十軍團指揮部戰車及砲車，再向中山科學研究院商借大型無人機，讓軍事迷大飽眼福。

國家中山科學研究院航空研究所表示，大型無人機是由我國自行研發的中高度、長滯空、多酬載的大型全複材無人機系統，具備自主起降、多機導控、空中中繼、聯網導控與即時影像傳輸等功能，可於日、夜間執行情蒐、監視、偵察、環境研究與海岸巡防等軍、民任務。

「2020台灣燈會」主展區明年2月8日至23日在后里森林、馬場園區登場，副展區則已提前於文心森林公園點燈，歡迎全國民眾一起到台中體驗賞燈趣。

(中時 )