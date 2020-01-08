45歲男子阿龍（化名），是一名營養午餐外送員，因送餐到某國中，結交女學生小玉（化名），兩人發生5次性行為。小玉父母發現後氣炸提告，法院依5個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處阿龍有期徒刑8月，可上訴。大叔外送員把到國中嫩妹的新聞，震撼眾多PTT鄉民，高喊：竹科宅宅崩潰！

45歲的阿龍，去年10月因送營養午餐認識國中女學生小玉，據三立新聞報導，兩人之後展開交往，並發生5次性行為。小玉家人發現她三不五時外出、行為有異，察看她手機發現與陌生男子的訊息，兩人情事曝光。儘管阿龍沒有違反小玉意願，仍觸犯與14歲以上未滿16歲女子性交罪，遭法院判刑。

不過45歲的外送員大叔，竟然可以結交國中妹，讓許多PTT鄉民悲憤不已，紛紛留言：「竹科宅宅崩潰」、「X 外送屌打工程師」、「送餐送到有國中女友...屌打八卦肥宅」、「攝影師後的最新流行工作」、「這是徵才廣告嗎？」、「五樓急忙遞辭呈 去做外送師了」、「送餐送到床上去了」、「被抓去關就不用羨慕了」、「swag蠻多這劇情的」。

(中時電子報)