檢測設備廠致茂電子(2360)2019年12月合併營收創去年最佳單月紀錄，達16.6億元，月成長約26%，年增率為32%。致茂2019年第四季合併營收達44.8億元，同為去年單季最佳水準，季增率達31%，較2018年同期成長14%。

致茂電子2019年全年合併營收為139億元，較2018年減少18%。母公司全年營收則創新高紀錄，達81億元，年成長7%。母公司第四季營收創下單季新高紀錄，為25.7億元，季成長31%，且年成長52%。

致茂電子去年第四季營運比第三季持續增溫，2019年10月起，連續三個月單月營收均回復年成長的趨勢，去年第四季營收也創2019年單季最佳紀錄。

致茂公司預期，2019年第四季在半導體及Photonics測試及電池檢測等市場需求持續成長帶動，營運將可望優於第三季表現。展望2020年，法人看好，在5G效益，加上智慧手機將可望導入更多3D感測後鏡頭等趨勢下，致茂今年業績將可望優於2019年表現。

(時報資訊)